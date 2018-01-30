Монова и Потапова проиграли Сизиковой и Ястремской в Санкт-Петербурге

Россиянка Яна Сизикова и украинка Даяна Ястремская в двух сетах обыграли хозяек корта Полину Монову и Анастасию Потапову в первом круге парного разряда St. Petersburg Ladies Trophy. В следующем раунде они встретятся с американкой Ракель Атаво и немкой Анной-Леной Гренефельд.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Первый круг
СИЗИКОВА/Ястремская (Россия/Украина) – МОНОВА/ПОТАПОВА (Россия) – 6:1, 6:3
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/12/
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