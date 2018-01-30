Монова и Потапова проиграли Сизиковой и Ястремской в Санкт-Петербурге

Россиянка Яна Сизикова и украинка Даяна Ястремская в двух сетах обыграли хозяек корта Полину Монову и Анастасию Потапову в первом круге парного разряда St. Petersburg Ladies Trophy. В следующем раунде они встретятся с американкой Ракель Атаво и немкой Анной-Леной Гренефельд.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

СИЗИКОВА/Ястремская (Россия/Украина) – МОНОВА/ПОТАПОВА (Россия) – 6:1, 6:3