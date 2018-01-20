Мария Шарапова: "Не планирую в этом сезоне участвовать в Кубке федерации"

Российская теннисистка Мария Шарапова, которая выбыла из розыгрыша Australian Open в третьем круге, подчеркнула, что в текущем сезоне не намерена участвовать в Кубке федерации. По словам спортсменки, она не гонится за очками в рейтинге, иначе бы играла в большем количестве турниров.
– В ближайшее время я отправлюсь на Ближний Восток. Я не планировала выступать на Кубке федерации в этом году, – приводит Australian Open слова Шараповой. – Цели на место в рейтинге? Никогда пристально не следила за ним. За очками я не гонюсь. Если бы было по-другому, то я бы принимала участие в большем количестве турниров. Но я никогда так не делала.
Материалы других СМИ
whistler2012
Andrey_RBБ, глупость не лечится.
22:51 20 января
Andrey_RB
Она еще не один большой куш сорвет, только мы с вами до этого доживем. Будем из гробов кричать: "Маша - чемпион!"
21:32 20 января
whistler2012
КОТЛИН, Шарапова может тебе пенсию назначить.
21:20 20 января
КОТЛИН
Иди на пенсию !
20:47 20 января