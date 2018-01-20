20:40 20 января | Теннис — WTA

Мария Шарапова: "Не планирую в этом сезоне участвовать в Кубке федерации"

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Российская теннисистка Мария Шарапова, которая выбыла из розыгрыша Australian Open в третьем круге, подчеркнула, что в текущем сезоне не намерена участвовать в Кубке федерации. По словам спортсменки, она не гонится за очками в рейтинге, иначе бы играла в большем количестве турниров.

– В ближайшее время я отправлюсь на Ближний Восток. Я не планировала выступать на Кубке федерации в этом году, – приводит Australian Open слова Шараповой. – Цели на место в рейтинге? Никогда пристально не следила за ним. За очками я не гонюсь. Если бы было по-другому, то я бы принимала участие в большем количестве турниров. Но я никогда так не делала.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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whistler2012

Andrey_RBБ, глупость не лечится.

22:51 20 января

Andrey_RB

Она еще не один большой куш сорвет, только мы с вами до этого доживем. Будем из гробов кричать: "Маша - чемпион!"

21:32 20 января

whistler2012

КОТЛИН, Шарапова может тебе пенсию назначить.

21:20 20 января

КОТЛИН

Иди на пенсию !

20:47 20 января