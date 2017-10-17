Мария Шарапова: "Хотела закончить сезон в Москве"

Российская теннисистка Мария Шарапова после матча первого круга "ВТБ Кубка Кремля" против Магдалены Рыбариковой (6:7 (3:7), 4:6) отметила хорошую игру соперницы. Шарапова подчеркнула, что если бы турнир проходил не в Москве – она бы вряд ли приняла в нем участие.

– Совершенно не жалею, что приехала, очень хотела закончить сезон в Москве, – сказала Шарапова. – Обычно я стремлюсь на итоговый турнир и не имею возможности здесь выступить. Если бы это был турнир не в Москве, наверное, на нем бы не сыграла.

– Что можете сказать об игре соперницы?

– Она умно, грамотно действовала, много сложных мячей доставала. Еще не анализировала встречу подробно, но она здорово играла. (Антон БАБОШИН)

Шарапова vs Рыбарикова. Как это было //

"Ты самая красивая!" Как Шарапова (про)играла в Москве