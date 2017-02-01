Мария Шарапова: "Было тяжело, когда все выступали на Олимпиаде, а я - нет"

Российская теннисистка Мария Шарапова, посетившая Москву во время своей дисквалификации за употребление мельдония, рассказала, как провела 2016 год. Она добавила, что жалеет о пропущенных Олимпийских играх-2016.

– Лучшее, что случилось со мной в 2016 году, – это то, что мне удалось отдохнуть от физического стресса, – приводит ТАСС слова Шараповой. – У меня появилась возможность не думать о турнирах, о следующем матче. Появилась возможность побыть с родными, с семьей. Провести праздники с друзьями.

– Скучали по таким вещам?

– Я не знала, что по ним скучала, пока они не вернулись в прошлом году.

– А по турнирам, по эмоциям, которые они дают, соскучились?

– Мне было тяжело, когда все выступали на Олимпиаде, а я не могла участвовать. А на то, что я не играла в турнирах "Большого шлема" и в других соревнованиях, сильно внимания не обращала.

Напомним, Шарапова была дисквалифицирована за применение мельдония. Препарат теннисистка, по ее словам, принимала почти 10 лет по совету семейного врача и не проверила его попадание в запрещенный список ВАДА с 1 января 2016 года. Допинг-тест был сдан россиянкой 26 января 2016-го после четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии, проигранного американке Серене Уильямс. Международная федерация тенниса дисквалифицировала Шарапову на два года, однако той удалось через Спортивный арбитражный суд сократить ее срок – до 15 месяцев, и теперь россиянка может вернуться на корт ровно через неделю после 30-летия.