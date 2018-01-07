Макарова обыграла Остапенко в Сиднее

Россиянка Екатерина Макарова пробилась во второй круг турнира WTA в Сиднее. В первом раунде она в двух сетах обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко, входящую в топ-10 мирового рейтинга.
Следующая соперница Макаровой определится в дуэли ее соотечественницы Дарьи Касаткиной и чешки Барборы Стрыцовой.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
МАКАРОВА (Россия) – Остапенко (Латвия, 3) – 7:6 (7:3), 6:1
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