Макарова обыграла Остапенко в Сиднее

Россиянка Екатерина Макарова пробилась во второй круг турнира WTA в Сиднее. В первом раунде она в двух сетах обыграла представительницу Латвии Елену Остапенко, входящую в топ-10 мирового рейтинга.

Следующая соперница Макаровой определится в дуэли ее соотечественницы Дарьи Касаткиной и чешки Барборы Стрыцовой.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

МАКАРОВА (Россия) – Остапенко (Латвия, 3) – 7:6 (7:3), 6:1