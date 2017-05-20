Макарова и Веснина - в финале турнира в Риме

Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира в Риме в парном разряде. В 1/2 финала дуэт, "посеянный" под первым номером, одолел Тимеа Бабош и Андреа Главачкову.

В решающем матче Макарова и Веснина встретятся со вторыми "сеяными" - Чань Юнянь и Мартиной Хингис.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 2 775 745 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Полуфинал

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 4) - 6:3, 6:7 (4:7), 10:8