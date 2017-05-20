 Макарова и Веснина - в финале турнира в Риме. ТЕННИС - WTA. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
17:42 | ТЕННИС — WTA

Макарова и Веснина - в финале турнира в Риме

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Россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в финал турнира в Риме в парном разряде. В 1/2 финала дуэт, "посеянный" под первым номером, одолел Тимеа Бабош и Андреа Главачкову. 

В решающем матче Макарова и Веснина встретятся со вторыми "сеяными" - Чань Юнянь и Мартиной Хингис.

Рим (Италия) 

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia 

Призовой фонд 2 775 745 долларов 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Полуфинал 

МАКАРОВА/ВЕСНИНА (Россия, 1) - Бабош/Главачкова (Венгрия/Чехия, 4) - 6:3, 6:7 (4:7), 10:8

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/roma/2017/12/

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