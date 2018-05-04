13:38 | Теннис — WTA

Квитова вышла в финал турнира в Праге


Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла спортсменку из Китая Чжан Шуай в полуфинале турнира в Праге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:0. В финале турнира Квитова встретится с победительницей поединка Михаэла БузарнескуКамила Джорджи.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Квитова (Чехия, 2) – Чжан Шуай (Китай, 6) – 7:6 (8:6), 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/prague/2018/11/2/

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