Квитова вышла в финал турнира в Праге

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла спортсменку из Китая Чжан Шуай в полуфинале турнира в Праге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:0. В финале турнира Квитова встретится с победительницей поединка Михаэла Бузарнеску – Камила Джорджи.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Петра Квитова (Чехия, 2) – Чжан Шуай (Китай, 6) – 7:6 (8:6), 6:0