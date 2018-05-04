Квитова вышла в финал турнира в Праге

Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла спортсменку из Китая Чжан Шуай в полуфинале турнира в Праге. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 7:6 (8:6), 6:0. В финале турнира Квитова встретится с победительницей поединка Михаэла Бузарнеску – Камила Джорджи.
Прага (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Prague Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Петра Квитова (Чехия, 2) – Чжан Шуай (Китай, 6) – 7:6 (8:6), 6:0
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