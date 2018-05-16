Кузнецова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Риме

Россиянка Светлана Кузнецова в матче второго круга на турнире в Риме в двух сетах уступила Анетт Контавейт из Эстонии – 5:7, 5:7.

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 050 970 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Анетт Контавейт (Эстония) – Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 7:5, 7:5

Джоанна Конта (Великобритания) – Си Сувэй (Тайвань, Q) – 6:0, 6:4