Кузнецова проиграла Контавейт во втором круге турнира в Риме

Россиянка Светлана Кузнецова в матче второго круга на турнире в Риме в двух сетах уступила Анетт Контавейт из Эстонии – 5:7, 5:7.
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 3 050 970 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Анетт Контавейт (Эстония) – Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – 7:5, 7:5
Джоанна Конта (Великобритания) – Си Сувэй (Тайвань, Q) – 6:0, 6:4
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shpasic
удивительно, как Света вообще во второй круг попала)
17:14