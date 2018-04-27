Кузнецова проиграла Херцог в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Словенская теннисистка Полона Херцог в четвертьфинале турнира WTA в Стамбуле обыграла россиянку Светлану Кузнецову - 6:1, 1:6, 7:5. В следующем раунде она сыграет с Марией Саккари из Греции.
Стамбул (Турция)
Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Полона Херцог (Словения) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 2) - 6:1, 1:6, 7:5
Мария Саккари (Греция) - Аранча Рус (Голландия, Q) - 6:3, 7:6 (8:6)
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