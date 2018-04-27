16:59 | Теннис — WTA

Кузнецова проиграла Херцог в четвертьфинале турнира в Стамбуле


Словенская теннисистка Полона Херцог в четвертьфинале турнира WTA в Стамбуле обыграла россиянку Светлану Кузнецову - 6:1, 1:6, 7:5. В следующем раунде она сыграет с Марией Саккари из Греции.

Стамбул (Турция) 

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Одиночный разряд 

Четвертьфинал 

Полона Херцог (Словения) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 2) - 6:1, 1:6, 7:5

Мария Саккари (Греция) - Аранча Рус (Голландия, Q) - 6:3, 7:6 (8:6)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/istanbul/2018/

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