Кузнецова проиграла Херцог в четвертьфинале турнира в Стамбуле

Словенская теннисистка Полона Херцог в четвертьфинале турнира WTA в Стамбуле обыграла россиянку Светлану Кузнецову - 6:1, 1:6, 7:5. В следующем раунде она сыграет с Марией Саккари из Греции.

Стамбул (Турция)

Турнир WTA TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Полона Херцог (Словения) - Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия, 2) - 6:1, 1:6, 7:5

Мария Саккари (Греция) - Аранча Рус (Голландия, Q) - 6:3, 7:6 (8:6)