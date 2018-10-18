Конта обыграла Соснович в 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля"

Британская теннисистка Джоанна Конта обыграла белоруску Александру Соснович (6:2, 2:6, 7:6 (7:2)) в матче 1/4 финала "ВТБ Кубка Кремля". Матч продолжался два часа и 38 минут.

В полуфинале Конта сыграет с победительницей матча между россиянками Дарьей Касаткиной и Анастасией Павлюченковой.

Москва (Россия)

Турнир WTA ВТБ Кубок Кремля

Призовой фонд 867 766 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джоанна Конта (Великобритания) - Александра Соснович (Белоруссия) - 6:2, 2:6, 7:6 (7:2)