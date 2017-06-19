Конта обошла Винус Уильямс в чемпионской гонке WTA

Британка Джоана Конта обошла американку Винус Уильямс в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации (WTA). Других изменений в первой десятке не произошло.

Лучшей из россиянок остается Светлана Кузнецова, идущая на 9-й позиции.

Чемпионская гонка WTA

Положения на 19 июня

1 (1*). Халеп (Румыния) – 3490 очков

2 (2). Плишкова (Чехия) – 3287

3 (3). Свитолина (Украина) – 3275

4 (4). Остапенко (Латвия) – 2877

5 (5). Возняцки (Дания) – 2671

6 (6). Младенович (Франция) – 2612

7 (8). Конта (Великобритания) – 2435

8 (7). В. Уильямс (США) – 2367

9 (9). КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2055

10 (10). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 1612...

12 (10). ВЕСНИНА (Россия) – 1600

* – положение в предыдущем рейтинге