15:47 9 января | Теннис — WTA

Кербер обыграла Винус Уильямс во втором круге турнира в Сиднее

1

Немка Ангелик Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, обыграв американку Винус Уильямс со счетом 5:7, 6:3, 6:1.

За выход в полуфинал Кербер поборется с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Сидней (Австралия) 

Турнир WTA Sydney International 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Кербер (Германия) - Уильямс В. (США, 2) - 5:7, 6:3, 6:1

Барти (Австралия) - Перез (Австралия, WC) - 7:6(7:4), 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/sydney/2018/

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

shpasic

Быстренько сеточка зачистилась, бгг.))

19:55 9 января