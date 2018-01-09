Кербер обыграла Винус Уильямс во втором круге турнира в Сиднее

Немка Ангелик Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, обыграв американку Винус Уильямс со счетом 5:7, 6:3, 6:1.

За выход в полуфинал Кербер поборется с Доминикой Цибулковой из Словакии.

Сидней (Австралия)

Турнир WTA Sydney International

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кербер (Германия) - Уильямс В. (США, 2) - 5:7, 6:3, 6:1

Барти (Австралия) - Перез (Австралия, WC) - 7:6(7:4), 6:1