Кербер обыграла Винус Уильямс во втором круге турнира в Сиднее

Немка Ангелик Кербер вышла в четвертьфинал турнира в Сиднее, обыграв американку Винус Уильямс со счетом 5:7, 6:3, 6:1.
За выход в полуфинал Кербер поборется с Доминикой Цибулковой из Словакии.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Кербер (Германия) - Уильямс В. (США, 2) - 5:7, 6:3, 6:1
Барти (Австралия) - Перез (Австралия, WC) - 7:6(7:4), 6:1
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shpasic
Быстренько сеточка зачистилась, бгг.))
19:55 9 января