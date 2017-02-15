14:39 | ТЕННИС — WTA

Касаткина сыграет с Кербер в Дохе

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Российская теннисистка Дарья Касаткина за 2 часа 22 минуты сломила сопротивление румынки Ирины-Камелии Бегу в первом круге турнира в Дохе – 3:6, 6:1, 7:5. Эта встреча началась еще накануне, но была отложена из-за дождя. В матче второго круга, который состоится сегодня же, россиянка встретится с первой ракеткой мира Ангелик Кербер. Касаткина уже побеждала в этом году на турнире в Сиднее.

Доха (Катар)

Турнир WTA Qatar Total Open 2017

Призовой фонд 710 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

КАСАТКИНА (Россия) – Бегу (Румыния) – 3:6, 6:1, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/doha/2017/

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