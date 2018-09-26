Касаткина проиграла в третьем туре турнира в Китае

Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA в Ухане (Китай). В матче третьего раунда теннисистка уступила представительнице Словакии Доминике Цибулковой 3:6, 6:7 (3:7). Встреча продолжалась 1 час 43 минуты.

Ранее Цибулкова выбила из турнира первая ракетку мира в женском одиночном разряде румынку Симону Халеп.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 746 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Доминика Цибулкова (Словакия) - Дарья Касаткина (Россия, 13) - 6:3, 7:6 (7:3)