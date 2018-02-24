19:25 24 февраля | Теннис — WTA

Касаткина проиграла Свитолиной в финале турнира в Дубае

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Украинка Элина Свитолина переиграла в двух сетах россиянку Дарью Касаткину в финале турнира в Дубае. Матч длился 1 час 12 минут.

Для Свитолиной это 11-й титул WTA в карьере в одиночном разряде.

Дубай (ОАЭ) 

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Открытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Финал 

Элина Свитолина (Украина, 1) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 6:4, 6:0

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/dubai/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (13)
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viktomakarov

Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog

01:32

Cap. Morgan

чмока жду Гаррос, терплю, смеюсь редко)))))))))))))))))))))))))))

00:25

Cap. Morgan

oseledec пять с плюсом)))))))))))))))))))))))))))) красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!

00:24

oseledec

Всем отписавшимся скажу спасибо за полуостров. Глотайте, экспортеры соломы ))

21:55 24 февраля

dmitriy_u_o_71

не пойму чё тут хохляки делают...............

21:10 24 февраля

sport_man

Касаткина пошла по стопам лыжников - победа не для меня!

20:18 24 февраля

tryam

наш колобок проиграл )

20:05 24 февраля

Ник Украина

В одни ворота. Поздравляю.

20:02 24 февраля

Электросталец

чмока, как там канукосская бронза, не плачешь?

19:51 24 февраля

Бабасян Арсен Ноунеймович

Сало уронить могла только касаткина.)) Со своих боков.))

19:40 24 февраля

Бабасян Арсен Ноунеймович

Бабасян Арсен Ноунеймович Не вижу за счёт чего Элинка способна проиграть финал.)) Повезло с соперницей.)) 21:10 23 февраля ---------------------- Салаги, учитесь!)) Очередной мастер-класс для вас.)) Изи Изи Вэри Изи!))

19:38 24 февраля

seroxat

У Свитолинга допинг! Официально! Сало уронили.

19:36 24 февраля

Бабасян Арсен Ноунеймович

Умничка, Элинка!) Размазала по корту и не заметила!))

19:32 24 февраля

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