Касаткина проиграла Свитолиной в финале турнира в Дубае

Украинка Элина Свитолина переиграла в двух сетах россиянку Дарью Касаткину в финале турнира в Дубае. Матч длился 1 час 12 минут.
Для Свитолиной это 11-й титул WTA в карьере в одиночном разряде.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Элина Свитолина (Украина, 1) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 6:4, 6:0
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
viktomakarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
01:32
Cap. Morgan
чмока жду Гаррос, терплю, смеюсь редко)))))))))))))))))))))))))))
00:25
Cap. Morgan
oseledec пять с плюсом)))))))))))))))))))))))))))) красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!
00:24
oseledec
Всем отписавшимся скажу спасибо за полуостров. Глотайте, экспортеры соломы ))
21:55 24 февраля
dmitriy_u_o_71
не пойму чё тут хохляки делают...............
21:10 24 февраля
sport_man
Касаткина пошла по стопам лыжников - победа не для меня!
20:18 24 февраля
tryam
наш колобок проиграл )
20:05 24 февраля
Ник Украина
В одни ворота. Поздравляю.
20:02 24 февраля
Электросталец
чмока, как там канукосская бронза, не плачешь?
19:51 24 февраля
Бабасян Арсен Ноунеймович
Сало уронить могла только касаткина.)) Со своих боков.))
19:40 24 февраля
Бабасян Арсен Ноунеймович
Бабасян Арсен Ноунеймович Не вижу за счёт чего Элинка способна проиграть финал.)) Повезло с соперницей.)) 21:10 23 февраля ---------------------- Салаги, учитесь!)) Очередной мастер-класс для вас.)) Изи Изи Вэри Изи!))
19:38 24 февраля
seroxat
У Свитолинга допинг! Официально! Сало уронили.
19:36 24 февраля
Бабасян Арсен Ноунеймович
Умничка, Элинка!) Размазала по корту и не заметила!))
19:32 24 февраля