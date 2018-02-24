Касаткина проиграла Свитолиной в финале турнира в Дубае

Украинка Элина Свитолина переиграла в двух сетах россиянку Дарью Касаткину в финале турнира в Дубае. Матч длился 1 час 12 минут.

Для Свитолиной это 11-й титул WTA в карьере в одиночном разряде.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 733 900 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Элина Свитолина (Украина, 1) - Дарья КАСАТКИНА (Россия) - 6:4, 6:0