Первая ракетка мира Симона Халеп выступит на турнире "ВТБ Кубок Кремля", инфоромирует официальный сайт соревнований. Напомним, в июне румынка выиграла первый в карьере турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Франции.

– Я выиграла здесь в Москве свой первый титул в 2013 году и могу сказать, что турнир занимает особое место в моем сердце. С нетерпением жду этих соревнований на глазах потрясающих болельщиков, – отметила Халеп.

– На сегодняшний момент Симона по праву является лидером мирового рейтинга, первой ракеткой мира и ее комбинационная игра является одной из наиболее привлекательных в мировом теннисе, – сказал директор женского турнира Алексей Селиваненко. – Мы будем очень рады приветствовать Симону в Москве, с нашей столицей ее связывает давняя и успешная традиция выступлений. Мы помним, как она выигрывала в 2013 году Кубок Кремля, в начале своей профессиональной карьеры, но и еще более ранние успехи – победу в чемпионате Европы среди девушек до 16 лет, московская публика полюбила ее еще тогда.