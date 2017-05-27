Гаврилова проиграла Стосур в финале турнира в Страсбурге

Австралийка Саманта Стосур стала победительницей турнира WTA в Страсбурге. В финале она в трех сетах одолела свою соотечественницу Дарью Гаврилову, до прошлого года выступавшую за Россию.
Для 33-летней Стосур этот титул стал первым с 2015 года и девятым в карьере.
Страсбург (Франция)
Турнир WTA Internationaux de Strasbourg
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Стосур (Австралия, 6, WC) – Гаврилова (Австралия, 7) – 5:7, 6:4, 6:3
.@BamBamSam30 captures 2nd @WTA_Strasbourg title!– WTA (@WTA) 27 мая 2017 г.
Outlasts Gavrilova 5-7, 6-4, 6-3! pic.twitter.com/Dehoe8HJNk