Гаврилова проиграла Стосур в финале турнира в Страсбурге

Австралийка Саманта Стосур стала победительницей турнира WTA в Страсбурге. В финале она в трех сетах одолела свою соотечественницу Дарью Гаврилову, до прошлого года выступавшую за Россию.

Для 33-летней Стосур этот титул стал первым с 2015 года и девятым в карьере.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Стосур (Австралия, 6, WC) – Гаврилова (Австралия, 7) – 5:7, 6:4, 6:3