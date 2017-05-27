19:03 | ТЕННИС — WTA

Гаврилова проиграла Стосур в финале турнира в Страсбурге

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Австралийка Саманта Стосур стала победительницей турнира WTA в Страсбурге. В финале она в трех сетах одолела свою соотечественницу Дарью Гаврилову, до прошлого года выступавшую за Россию.

Для 33-летней Стосур этот титул стал первым с 2015 года и девятым в карьере.

Страсбург (Франция)

Турнир WTA Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Стосур (Австралия, 6, WC) – Гаврилова (Австралия, 7) – 5:7, 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/strasbourg/2017/

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