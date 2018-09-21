Евгений Кафельников: "Посмотрим, закончила ли Шарапова сезон"

Экс-теннисист Евгений Кафельников прокомментировал информацию о том, что Мария Шарапова завершила свои выступления в нынешнем сезоне.

- Официально Шарапова не снялась. Но я читаю прессу, и пишут, что она сезон закончила, - сказал спортсмен в прямом эфире в Инстаграме. - Посмотрим.

Ранее сообщалось, что Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона, а вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне.

Россиянка уже объявила, что из-за травмы пропустит турнир в Тяньцзине.

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