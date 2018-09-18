Заявление Шараповой. Ей жалко пропускать турнир в Китае

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала свое решение отказаться от выступлений этой осенью. По словам спортсменки, ей необходимо время на восстановление от травмы.

- Я с нетерпением ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить свой титул, но, к сожалению, мне нужно дать себе время, чтобы оправиться от травмы, - приводит официальный сайт WTA слова Шараповой. - Я разочарована тем, что не смогу снова играть перед всеми фанатами в Тяньцзине, но надеюсь, что еще сыграю там в будущем.

Ранее сообщалось, что Шарапова досрочно завершила сезон и пропустит запланированные турниры в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы набраться сил для следующего сезона. Вернуться на корт бывшая первая ракетка мира планирует 31 декабря 2018 года на турнире в китайском Шэньчжэне.