Елена Остапенко: "На итоговом турнире каждый матч похож на битву"

Елена Остапенко из Латвии после победы над чешкой Каролиной Плишковой на итоговом турнире WTA подчеркнула, что наслаждалась каждым моментом встречи. Она также добавила, что каждая игра на турнире была похожа на битву.

Напомним, что Остапенко потеряла шансы на выход из группы после поражений в двух первых матчах.

– Это был мой последний матч на турнире, поэтому я просто старалась насладиться каждым моментом. Думаю, я играла расслабленно и смогла показать свой лучший теннис, – приводит официальный сайт WTA слова Остапенко. – Здесь нужно быть готовой к каждой встрече, потому что все участницы играют на очень высоком уровне, и каждая игра похожа на битву.