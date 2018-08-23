Екатерина Макарова: "В игре с Рыбариковой мне помог дождь"

Российская теннисистка Екатерина Макарова после победы над Магдаленой Рыбариковой в Нью-Хейвене отметила, что ей помог перерыв из-за дождя. В четвертьфинале турнира россиянка встретится с немкой Юлией Гергес.

- Рыбарикова отлично подает, у нее разнообразные удары. Играть против нее всегда тяжело, - приводит пресс-служба WTA слова Макаровой. - Когда дождь пошел в первый раз, это помогло мне. Во время перерыва сидела и думала, что мне нужно изменить в игре. Когда вернулись на корт, я немного успокоилась и расслабилась. Начала понимать, что нужно делать.