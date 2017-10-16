Екатерина Макарова: "Немного привыкла рано проигрывать дома"

Екатерина Макарова, проигравшая Ализе Корне в первом круге "ВТБ Кубка Кремля" (3:6, 3:6) констатировала, что привыкла к поражениям на ранних стадиях домашнего турнира. В своей карьере она лишь дважды проходила в Москве во второй круг.

– Ощущала себя неплохо, даже лучше, чем годами ранее. Я немного привыкла к проигрышам на ранних стадиях домашнего турнира, у себя на родине. Мне не очень-то везет здесь в одиночке, но, даже несмотря на поражение, я получила удовольствие от игры. В этом году заметно больше болельщиков, особенно для понедельника. Думала, придет не так много людей, но ошиблась. Атмосфера было очень хорошей, меня очень сильно поддерживали, – приводит слова Макаровой официальный сайт "ВТБ Кубка Кремля".