Дехас стал новым тренером Касаткиной

Бельгиец Филипп Дехас стал новым тренером россиянки Дарьи Касаткиной, информирует официальный сайт WTA. Ранее спортсменка рассталась со словацким специалистом Владимиром Платеником, с которым работала последние три года.

- Мы работали три года. И это была довольно успешная работа, - отметила Касаткина. - Однако несколько месяцев назад я оглянулась и поняла, что стою на одном месте. Мы сели и приняли совместное решение, что нам надо разойтись, а мне попробовать что-то еще.

Я приеду в Москву (на Кубок Кремля) уже с моим новым тренером Дехасом. Он работал со Стивом Дарсисом и Мариной Заневской. Я не хочу терять времени. Москва - один из моих любимых турниров, и я хочу хорошо подготовиться к нему.