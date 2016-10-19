Дарья Касаткина: "Тренер похвалил. Значит, все хорошо"

Дарья Касаткина уверенно переиграла Екатерину Макарову во втором круге "Кубка Кремля" (6:4, 6:1). После матча она отметила, что на матч с соотечественницей настраивалась особо, передает из "Олимпийского" корреспондент "СЭ" Мария НИКУЛАШКИНА.

– Я очень хорошо настроилась на этот матч. Не сказала бы, что он был очень принципиальным, но все же. Когда выходишь играть против соотечественницы, да еще и дома, хочешь показать свой лучший теннис. Считаю, что мне это удалось. Ничего сверхестественного мы с тренером на эту игру не планировали. Я старалась действовать активно, от себя. После матча тренер меня похвалил, значит, все хорошо, – сказала Касаткина на пресс-конференции.

– Ваша следующая соперница Юлия Гергес. Вы совсем недавно встречались с ней в Ухане.

– Гергес очень хорошо подает, и с ней всегда непросто, особенно на харде, потому что она играет очень быстро. Не всегда за ней успеваешь, поэтому нужно постоянно держать концентрацию и находиться в игре.