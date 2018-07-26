Дарья Касаткина: "Соперницу я не знала, сама изучала ее игру по видео на YouTube"

Российская теннисистка Дарья Касаткина после поражения от словенки Томары Зиданшек на турнире WTA в Москве отметила, что одной из причин неудачи стала спешка в концовке матча. Россиянка уступила 90-й ракетке мира со счетом 4:6, 6:2, 4:6.

- У меня такое бывает, когда близка концовка, хочу быстрее начать игру, и сегодня это сыграло мне не на руку, - приводит "Р-Спорт" слова Касаткиной. - Надо было выдерживать паузы, получше готовиться к следующим розыгрышам. Возможно, это сыграло решающую роль.

Соперницу я не знала, сама изучала ее игру по видео на YouTube. Она сегодня играла хорошо, мне было сложно. Когда я пыталась выбить ее с корта, она хорошо контратаковала, пробивала короткий уходящий кросс, который я не ждала.

Это раньше были проблемы с игроками ниже меня в рейтинге, психологически очень сильно зажимало. Но сегодня я получала удовольствие на корте. Думаю, она физически меня переиграла.