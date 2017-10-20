Дарья Касаткина: "Соперница в финале? Как получится, так и получится"

Россиянка Дарья Касаткина, в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля" обыгравшая румынку Ирину-Камелию Бегу (6:2, 6:3), отметила, что волновалась в течение всего матча. В финале турнира Касаткина встретится с победительницей пары Наталья Вихлянцева – Юлия Гергес.

– Первый сет получился не менее нервным, чем второй, – сказала во флеш-интервью Касаткина. – Присутствовало волнение, особенно в концовке, но хорошо, что все здорово закончилось.

Соперница в финале? Не хочется загадывать, хочу просто посмотреть игру. Как получится, так и получится. В любом случае, каким бы не был финал, призываю всех болельщиков посетить его и получить удовольствие от игры.