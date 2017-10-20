Дарья Касаткина: "Могу попасть впервые в карьере в топ-20? Не знала об этом, вот так мне это важно"

Дарья Касаткина, в полуфинале "ВТБ Кубка Кремля" обыгравшая румынку Ирину-Камелию Бегу (6:2, 6:3),отметила, что постарается не относится к финалу, как к особенному матчу. В решающей игре турнира Касаткина встретится с победительницей пары Наталья Вихлянцева – Юлия Гергес.

– Вы играли с этой соперницей уже в шестой раз. Она вас сегодня чем-нибудь удивила?

– Вообще никак не удивила. Видно было, что она устала и физически находится не в лучшей форме. И я смогла этим воспользоваться.

– Во втором сете было безумное количество брейков подряд.

– Просто не складывалась игра на подаче. Я играла правильно, варьировала ее – резаную, крученую, в тело. А вот именно розыгрыши не шли.

– В случае победы на "ВТБ Кубке Кремля" вы впервые войдете в топ-20. Насколько это для вас принципиально?

– Пока вы не сказали об этом, я даже не знала. Вот так мне важно. Ну, будет у меня высший рейтинг за карьеру, и хорошо. Гораздо приятнее, что я вышла в финал, и у меня будет возможность побороться за титул на домашнем турнире.

– Будете ли вы следить за итоговым турниром, который стартует в Сингапуре?

– Посмотрела краем глаза состав групп, кто с кем играет. Обычно я не слежу за турниром, если я из него уже выбыла или в нем не участвую. Могу только счет посмотреть ради интереса. Я больше по мужскому теннису. Мужской итоговый точно буду смотреть.

– Подготовка к финалу будет как-то отличаться от подготовки к другому матчу на турнире?

– Наоборот, хотелось бы избавиться от ощущения, что все должно быть по-другому. Постараюсь делать всю ту же рутину как обычно и готовиться к финалу, как к обычному матчу. (Мария НИКУЛАШКИНА)