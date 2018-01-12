Дабровски и Сюй Ифань выиграли турнир в Сиднее в парном разряде

Канадка Габриэла Дабровски и китаянка Сюй Ифань стали победительницами турнира в Сиднее в парном разряде. В финале они обыграли Чань Латишу из Тайваня и чешку Андрею Сестини-Главачкову со счетом 6:3, 6:1.
Для Дабровски и Сюй Ифань это первый титул в сезоне. В прошлом году они выиграли два турнира WTA.
Сидней (Австралия)
Турнир WTA Sydney International
Призовой фонд 733 900 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Дабровски/Сюй Ифань (Канада/Китай, 3) – Чань Латиша/Сестини-Главачкова (Тайвань/Чехия, 1) – 6:3, 6:1
Дополнительная информация
Материалы других СМИ