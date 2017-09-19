Цибулкова и Гарсия вышли во второй круг турнира в Токио

Словачка Доминика Цибулкова пробилась во второй круг турнира в Токио, победив испанку Карлу Суарес Наварро – 6:3, 6:3. В следующем раунде пятая "сеяная" встретится с чешкой Катержиной Синяковой.
В другой встрече француженка Каролин Гарсия обыграла Александру Соснович из Белоруссии и теперь сыграет с американкой Шелби Роджерс.
Токио (Япония)
Турнир WTA Toray Pan Pacific Open
Призовой фонд 890 100 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Цибулкова (Словакия, 5) – Суарес Наварро (Испания) – 6:3, 6:3
Гарсия (Франция, 9) – Соснович (Белоруссия, LL) – 6:4, 6:3
Пуиг (Пуэрто-Рико) – Си Сувэй (Тайвань, Q) – 2:6, 6:1, 6:1
Линетт (Польша, Q) – Гаврилова (Австралия) – 2:6, 6:0, 7:6 (7:3)
Роджерс (США) – Одзаки (Япония, WC) – 6:2, 7:6(7:5)
Синякова (Чехия) – Чепелова (Словакия, Q) – 1:6, 6:3, 6:4