Цибулкова и Гарсия вышли во второй круг турнира в Токио

Словачка Доминика Цибулкова пробилась во второй круг турнира в Токио, победив испанку Карлу Суарес Наварро – 6:3, 6:3. В следующем раунде пятая "сеяная" встретится с чешкой Катержиной Синяковой.

В другой встрече француженка Каролин Гарсия обыграла Александру Соснович из Белоруссии и теперь сыграет с американкой Шелби Роджерс.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open

Призовой фонд 890 100 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Цибулкова (Словакия, 5) – Суарес Наварро (Испания) – 6:3, 6:3

Гарсия (Франция, 9) – Соснович (Белоруссия, LL) – 6:4, 6:3

Пуиг (Пуэрто-Рико) – Си Сувэй (Тайвань, Q) – 2:6, 6:1, 6:1

Линетт (Польша, Q) – Гаврилова (Австралия) – 2:6, 6:0, 7:6 (7:3)

Роджерс (США) – Одзаки (Япония, WC) – 6:2, 7:6(7:5)

Синякова (Чехия) – Чепелова (Словакия, Q) – 1:6, 6:3, 6:4