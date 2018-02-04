14:33 | Теннис — WTA

Бачински и Звонарева - победители турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

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Швейцарка Тимеа Бачински и россиянка Вера Звонарева стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В финале они победили российско-словенский дуэт Алла Кудрявцева/Катарина Среботник - 2:6, 6:1, 10:3.

Санкт-Петербург (Россия) 

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy 

Призовой фонд 733 900 долларов 

Закрытые корты, хард 

Парный разряд 

Финал 

Тимеа Бачински/Вера ЗВОНАРЕВА (Швейцария/Россия) - Алла КУДРЯВЦЕВА/Катарина Среботник (Россия/Словения) - 2:6, 6:1, 10:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/12/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

молодчинки! Алле тоже не расстраиваться, достойный турнир провела!))

16:41