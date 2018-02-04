Бачински и Звонарева - победители турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

Швейцарка Тимеа Бачински и россиянка Вера Звонарева стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В финале они победили российско-словенский дуэт Алла Кудрявцева/Катарина Среботник - 2:6, 6:1, 10:3.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 733 900 долларов

Закрытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Тимеа Бачински/Вера ЗВОНАРЕВА (Швейцария/Россия) - Алла КУДРЯВЦЕВА/Катарина Среботник (Россия/Словения) - 2:6, 6:1, 10:3