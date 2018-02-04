Бачински и Звонарева - победители турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде

Швейцарка Тимеа Бачински и россиянка Вера Звонарева стали победителями турнира в Санкт-Петербурге в парном разряде. В финале они победили российско-словенский дуэт Алла Кудрявцева/Катарина Среботник - 2:6, 6:1, 10:3.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 733 900 долларов
Закрытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Тимеа Бачински/Вера ЗВОНАРЕВА (Швейцария/Россия) - Алла КУДРЯВЦЕВА/Катарина Среботник (Россия/Словения) - 2:6, 6:1, 10:3
Дополнительная информация
http://tennis.sport-express.ru/wta/petersburgladies/2018/12/
Материалы других СМИ
shpasic
молодчинки! Алле тоже не расстраиваться, достойный турнир провела!))
16:41