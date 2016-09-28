Алексей Селиваненко: "На Кубке Кремля-2016 сыграют представительницы элиты мирового женского тенниса"

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко рад, что на Кубке Кремля в этом году сыграют именитые спортсменки. Турнир пройдет с 15 по 23 октября в Москве.

– В этом году мы собрали практически лучший состав участниц из тех, кто может приехать, – отметил Селиваненко. – Я имею в виду предстоящий Итоговый турнир WTA. В сроки проведения нашего турнира в Москве привезти в столицу участниц Итогового турнира практически невозможно.

В этот раз собрались представительницы элиты мирового женского тенниса. Если посмотреть на фамилии, то становится очевидно, что целая группа игроков претендует на победу. Так же отмечу, что в последний момент, как это часто бывает, мы можем увидеть новые имена в списке участниц Кубка Кремля-2016. Кому-то надо будет набирать очки, у кого-то есть условия спонсорских контрактов по месту в рейтинге. А делать прогнозы, тем более в теннисе, дело неблагодарное.