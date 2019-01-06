Александр Медведев уверен: Шарапова сыграет на турнире в Санкт-Петербурге

Россиянка Мария Шарапова примет участие в турнире St. Petersburg Ladies Trophy-2019, сообщает ТАСС. В пятницу теннисистка из-за травмы не смогла завершить матч 1/4 финала турнира в Шэньчжэне против Арины Соболенко из Белоруссии (1:6, 2:4).

- Мы находимся на связи с командой Марии, знаем, что в ее ближайших планах принять участие в Открытом чемпионате Австралии и нашем турнире, эти планы не менялись, - сказал гендиректор турнира Александр Медведев. - Травма не должна стать проблемой, и Мария сумеет восстановиться и быть в форме к турниру.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 28 января по 3 февраля. Ранее Шарапова ни разу не участвовала в нем.