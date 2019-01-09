Александр Медведев считает хорошей идеей проведение теннисного матча на "Газпром-Арене"

Гендиректор турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев считает хорошей идеей проведение выставочного теннисного матча на "Газпром-Арене". Ранее на домашнем стадионе футбольного "Зенита" состоялись две хоккейные игры - встреча Кубка Первого канала Россия - Финляндия (5:0) и матч регулярного чемпионата КХЛ СКА - ЦСКА (1:4).

- Провести показательный теннисный матч в присутствии 70 тысяч зрителей на стадионе в Санкт-Петербурге является хорошей идеей. Мы над ней думаем и обязательно проведем такой матч, - цитирует ТАСС Медведева. - Четыре экрана, которые работали во время хоккейного матча, позволяли даже тем, кто сидел высоко, следить за перипетиями хоккейных матчей, а в теннисе тем более. Будем работать.

Он напомнил, что ранее на футбольном стадионе в Петербурге был намечен матч с участием Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, но он не состоялся из-за травм игроков.