У Марии Кириленко родилась дочка

Известная теннисистка Мария Кириленко стала мамой во второй раз. На днях спортсменка благополучно родила девочку.
Бронзовый призер Олимпиады Мария Кириленко и бизнесмен Алексей Степанов поженились в начале 2015 года. У пары уже есть сын Михаил, у которого теперь появилась младшая сестра. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и вскоре отправятся домой.
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tryam
уже все давно переженились..
13:16
Posidelov87
А как же Овечкин?Неужели любовь уже прошла????Все клянутся,а потом не помнят этих слов!
13:06