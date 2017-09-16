У Марии Кириленко родилась дочка

Известная теннисистка Мария Кириленко стала мамой во второй раз. На днях спортсменка благополучно родила девочку.

Бронзовый призер Олимпиады Мария Кириленко и бизнесмен Алексей Степанов поженились в начале 2015 года. У пары уже есть сын Михаил, у которого теперь появилась младшая сестра. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и вскоре отправятся домой.