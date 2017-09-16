Уличная атлетика при поддержке Datsun
12:55 | ТЕННИС

У Марии Кириленко родилась дочка

2

Известная теннисистка Мария Кириленко стала мамой во второй раз. На днях спортсменка благополучно родила девочку.

Бронзовый призер Олимпиады Мария Кириленко и бизнесмен Алексей Степанов поженились в начале 2015 года. У пары уже есть сын Михаил, у которого теперь появилась младшая сестра. Малышка и мама чувствуют себя хорошо и вскоре отправятся домой.

2
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

tryam

уже все давно переженились..

13:16

Posidelov87

А как же Овечкин?Неужели любовь уже прошла????Все клянутся,а потом не помнят этих слов!

13:06