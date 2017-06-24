Шамиль Тарпищев: "Кафельников и Шарапова сами разберутся"

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в интервью "Собеседнику" подчеркнул, что у Евгения Кафельникова и Марии Шараповой имеют давнюю историю взаимоотношений. Он подчеркнул, что они оба из Сочи.

– Вы говорили, что, решая вопрос Шараповой, Федерация тенниса вписывалась во все скандалы. Потому что это наша спортсменка или было ощущение, что наказали несправедливо?

– Это наша обязанность: любого россиянина защищать. Но совершенно несуразные вещи тоже присутствуют. Шарапова, во-первых, наш игрок, а во-вторых, незаслуженно пострадала. Да, она нарушила правила, принимала мельдоний после запрета, но это ошибка ее врача и менеджера. Они прозевали. Я меньше всего ставлю ей это в вину, потому что она своей деятельностью, безупречным поведением, своим имиджем доказала, что все это не так просто, как было представлено.

– Какая-то ответная реакция с ее стороны была? Благодарность за то, что федерация ей помогала?

– Друг не требует благодарности. Мы счастливы, что она вернулась.

– Многие теннисные персонажи слишком уж ополчились на Марию. Даже Евгений Кафельников часто критикует ее в твиттере: "Ну можно так орать на корте? Невыносимо слушать" и т.д. Многие считают, что из-за него Шарапова не приезжает на турниры в Россию.

– Они оба из Сочи, у них своя давняя история взаимоотношений. Кафельников в силу своего характера считает, что он имеет право критиковать Марию. По-моему, не всегда обдуманно. Конечно, мы эти вопросы обсуждаем и пытаемся влиять. Но все равно это не является глобальной проблемой. Я стал старшим тренером в 74-м году, 43 года назад. Притом что через команду проходили личности с большой буквы, каждый со своим мнением, скандалов за это время не было. По-свойски, конечно, бывало: спорили, сидя у меня за столом, кое-кто и дрался, но все это проходило.

– Кафельников дрался?

– Нет... Ну зачем я буду говорить о ком-то. Это будет неправильно. Если я выскажусь, значит, это уже будет конфликт. Кафельников и Шарапова сами разберутся. Если будет чревато, тогда вмешаюсь. Несколько лет назад ситуация была с Шараповой и Чакветадзе, там родители повздорили, – урегулировали.