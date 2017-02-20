Путинцева проиграла в первом раунде турнира в Дубае, Пуиг прошла дальше

В первом круге турнира WTA в Дубае представительница Казахстана Юлия Путинцева в двух сетах уступила американке Кэтрин Беллис. Ее соотечественница Ярослава Шведова проиграла олимпийской чемпионке Монике Пуиг из Пуэрто-Рико.
Украинка Катерина Бондаренко в трех сетах одолела Арину Соболенко из Белоруссии, китаянка Пэн Шуай обыграла другу представительницу Украины Лесю Цуренко, а бельгийка Элисе Мертенс победила болгарку Цветану Пиронкову.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 365 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Бондаренко (Украина) – Соболенко (Белоруссия, Q) – 4:6, 6:4, 6:3
Пэн Шуай (Китай, WC) – Цуренко (Украина) – 6:1, 6:1
Беллис (США) – Путинцева (Казахстан, 17) – 6:1, 7:5
Пуиг (Пуэрто-Рико) – Шведова (Казахстан) – 6:3, 4:6, 6:4
Мертенс (Бельгия, Q) – Пиронкова (Болгария) – 6:3, 6:2