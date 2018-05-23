Пуиг из-за травмы пропустит "Ролан Гаррос"

Пуэрториканка Моника Пуиг из-за травмы бедра не сыграет на "Ролан Гаррос", сообщается на официальной страничке теннисистки в Твиттере. Открытый чемпионат Франции стартует 27 мая и продлится до 9 июня.

- Больно осознавать, что я пропущу "Ролан Гаррос" впервые с 2010 года, - заявила Пуиг. – Я понимаю, что травмы – неотъемлемая часть игры, и хотя в этом нет ничего веселого, они помогают понять себя и свое тело.

Пуиг должна была стартовать на турнире, начиная с первого круга.

Отметим, что наивысшего результата на "Ролан Гаррос" пуэрториканка достигала в 2013 и 2016 годах, когда добиралась до третьего раунда.