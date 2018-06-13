Надаль пропустит турнир в Лондоне

Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль решил снятся с травяного турнира в Лондоне.

- В Лондоне проходит отличный турнир. У меня остались приятные воспоминания, поскольку я побеждал в столице Великобритании в 2008 году, - приводит официальный сайт тура Надаля. - Я очень хотел выступить в этом турнире, но грунтовый сезон получился невероятно сложным. Хотел бы принести извинения организаторам соревнований и болельщикам, но решение о снятии с турнира было принято после беседы с медицинским персоналом. Мой организм нуждается в отдыхе.

Надаль не сыграет на лондонском турнире третий раз подряд.