Мартина Навратилова: "Маргарет Корт – потрясающая теннисистка, расистка и гомофобка"

Легенда мирового тенниса Мартина Навратилова призвала Федерацию тенниса Австралии переименовать арену имени Маргарет Корт из-за гомофобных и расистских высказываний победительницы 62 турниров "Большого шлема".
Дело в том, что Корт отказалась пользоваться услугами авиакомпании Qantas, так как перевозчик поддерживает однополые браки. Также она заявила в эфире радиостанции Vision Christian, что "в современном теннисе много лесбиянок и детей-трансгендеров", отметив, что "это дело рук дьявола". Напомним, что после завершения спортивной карьеры Корт стала священницей в церкви пятидесятников.
– Теперь понятно, кто такая Маргарет Корт – потрясающая теннисистка, расистка и гомофобка, – приводит insidethegames.biz слова Навратиловой. – Ее слова не просто личное мнение. Она активно старается лишить представителей ЛГБТ-сообщества их прав. Она демонизирует таких людей. Хорошо, что она не называет конкретных имен. Я считаю, что должно быть меньше людей вроде Маргарет Корт.
Отметим, что это не первый конфликт теннисисток. В 1990 году Мартина Навратилова рассказала о своей сексуальной ориентации. Тогда Корт назвала ее "плохой ролевой моделью".
King's Bounty IIII
GerychZ ✯ Константин Срулевич Наумов - Да ты расист и гомофоб )) _____________________ Ты скобарь !
20:37
GerychZ ✯
Константин Срулевич Наумов - Да ты расист и гомофоб ))
20:27
King's Bounty IIII
Марта - страшная лесба...
20:25
shu111
надеюсь, они аннигилируют
20:23
Константин Срулевич Наумов
Тётка-священница это тоже, знаете ли, перебор.
20:22
Choy
Запишем, Корт хороший, нормальный человек.
20:14