Мартина Навратилова: "Маргарет Корт – потрясающая теннисистка, расистка и гомофобка"

Легенда мирового тенниса Мартина Навратилова призвала Федерацию тенниса Австралии переименовать арену имени Маргарет Корт из-за гомофобных и расистских высказываний победительницы 62 турниров "Большого шлема".

Дело в том, что Корт отказалась пользоваться услугами авиакомпании Qantas, так как перевозчик поддерживает однополые браки. Также она заявила в эфире радиостанции Vision Christian, что "в современном теннисе много лесбиянок и детей-трансгендеров", отметив, что "это дело рук дьявола". Напомним, что после завершения спортивной карьеры Корт стала священницей в церкви пятидесятников.

– Теперь понятно, кто такая Маргарет Корт – потрясающая теннисистка, расистка и гомофобка, – приводит insidethegames.biz слова Навратиловой. – Ее слова не просто личное мнение. Она активно старается лишить представителей ЛГБТ-сообщества их прав. Она демонизирует таких людей. Хорошо, что она не называет конкретных имен. Я считаю, что должно быть меньше людей вроде Маргарет Корт.

Отметим, что это не первый конфликт теннисисток. В 1990 году Мартина Навратилова рассказала о своей сексуальной ориентации. Тогда Корт назвала ее "плохой ролевой моделью".