23:10 13 сентября | ТЕННИС

Мария Захарова: "Хотелось бы узнать диагноз сестер Уильямс. Может, Тарпищев зря извинялся?"

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Анна ЧАКВЕТАДЗЕ (слева) и Мария ШАРАПОВА.Анна Чакветадзе: "Не надо сравнивать случаи Шараповой и сестер Уильямс"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала появившуюся сегодня информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в том числе Серене и Винус Уильямс. По данным из документов, которые во вторник опубликовала хакерская группа Fancy Bear, Серене Уильямс было разрешено употреблять такие запрещенные вещества, как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон, а ее старшей сестре Винус было разрешено употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.

– Хотелось бы диагноз узнать. Может, окажется, что Тарпищев зря извинялся? – написала Захарова.

Напомним, что в октябре 2014 года в эфире телепрограммы "Вечерний Ургант" президент ФТР Шамиль Тарпищев пошутил, назвав известных теннисисток сестер Уильямс "братьями", за что был дисквалифицирован WTA на один год и оштрафован на 25 тысяч долларов.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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djavdet

Смело, но поздно.

23:45 13 сентября

engineer75

Benpb_bl.Сёстры Уильямс по сравнению с ней - красотки. ........ Ты чё, серьезно? Странные у тебя пристрастия.

23:45 13 сентября

Упёртый русский

Захарова - молодец! Мужеподобных афроамериканок - к ответу!

23:44 13 сентября

spetrov

У Вас неординарный вкус, поздравляю. ---- А может быть даже цвет. :)

23:41 13 сентября

Сужу Кубок как могу

Benpb_bl А вот этому существу из МИДа лучше бы сидеть и молчать. И в зеркало посмотреть. Сёстры Уильямс по сравнению с ней - красотки. ___________ Да ? У Вас неординарный вкус, поздравляю.

23:40 13 сентября

spetrov

Молодец Мария. Вот что значит человек на своем месте. :)

23:37 13 сентября

Юмнов

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) Здорово, тролль!

23:32 13 сентября

П_о_в_а_р

Бгг.))) +5.))

23:30 13 сентября

Не брат

Jaroslav-13 - McLaren - the best --------- Согласен, хамство в чистом виде.

23:26 13 сентября

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