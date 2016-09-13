Мария Захарова: "Хотелось бы узнать диагноз сестер Уильямс. Может, Тарпищев зря извинялся?"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала появившуюся сегодня информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в том числе Серене и Винус Уильямс. По данным из документов, которые во вторник опубликовала хакерская группа Fancy Bear, Серене Уильямс было разрешено употреблять такие запрещенные вещества, как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон, а ее старшей сестре Винус было разрешено употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.

– Хотелось бы диагноз узнать. Может, окажется, что Тарпищев зря извинялся? – написала Захарова.

Напомним, что в октябре 2014 года в эфире телепрограммы "Вечерний Ургант" президент ФТР Шамиль Тарпищев пошутил, назвав известных теннисисток сестер Уильямс "братьями", за что был дисквалифицирован WTA на один год и оштрафован на 25 тысяч долларов.