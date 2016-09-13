Мария Захарова: "Хотелось бы узнать диагноз сестер Уильямс. Может, Тарпищев зря извинялся?"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала появившуюся сегодня информацию о том, что Всемирное антидопинговое агентство систематически разрешало принимать запрещенные вещества ведущим американским спортсменам, в том числе Серене и Винус Уильямс. По данным из документов, которые во вторник опубликовала хакерская группа Fancy Bear, Серене Уильямс было разрешено употреблять такие запрещенные вещества, как оксикодон, гидроморфон, преднизон, преднизолон и метилпреднизолон, а ее старшей сестре Винус было разрешено употреблять преднизон, преднизолон, триамцинолон и формотерол.
– Хотелось бы диагноз узнать. Может, окажется, что Тарпищев зря извинялся? – написала Захарова.
Напомним, что в октябре 2014 года в эфире телепрограммы "Вечерний Ургант" президент ФТР Шамиль Тарпищев пошутил, назвав известных теннисисток сестер Уильямс "братьями", за что был дисквалифицирован WTA на один год и оштрафован на 25 тысяч долларов.
djavdet
Смело, но поздно.
23:45 13 сентября
engineer75
Benpb_bl.Сёстры Уильямс по сравнению с ней - красотки. ........ Ты чё, серьезно? Странные у тебя пристрастия.
23:45 13 сентября
Упёртый русский
Захарова - молодец! Мужеподобных афроамериканок - к ответу!
23:44 13 сентября
spetrov
У Вас неординарный вкус, поздравляю. ---- А может быть даже цвет. :)
23:41 13 сентября
Сужу Кубок как могу
Benpb_bl А вот этому существу из МИДа лучше бы сидеть и молчать. И в зеркало посмотреть. Сёстры Уильямс по сравнению с ней - красотки. ___________ Да ? У Вас неординарный вкус, поздравляю.
23:40 13 сентября
spetrov
Молодец Мария. Вот что значит человек на своем месте. :)
23:37 13 сентября
Юмнов
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho) Здорово, тролль!
23:32 13 сентября
П_о_в_а_р
Бгг.))) +5.))
23:30 13 сентября
Не брат
Jaroslav-13 - McLaren - the best --------- Согласен, хамство в чистом виде.
23:26 13 сентября