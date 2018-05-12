Квитова обыграла Бертенс в финале турнира в Мадриде

Победительницей турнира WTA в Мадриде (Испания) стала чешская теннисистка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс (7:6 (8:6), 4:6, 6:3).

Для 28-летней спортсменки это четвертая победа на турнирах WTA в одиночном разряде в нынешнем году и 24-я за всю карьеру

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Петра Квитова (Чехия, 10) - Кики Бертенс (Голландия) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:3