22:39 12 мая | Теннис

Квитова обыграла Бертенс в финале турнира в Мадриде

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Победительницей турнира WTA в Мадриде (Испания) стала чешская теннисистка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс (7:6 (8:6), 4:6, 6:3).

Для 28-летней спортсменки это четвертая победа на турнирах WTA в одиночном разряде в нынешнем году и 24-я за всю карьеру

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 045 855 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Петра Квитова (Чехия, 10) - Кики Бертенс (Голландия) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/madrid/2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Молодец.

23:25 12 мая

diskmen

И тебе спасибки что радуешь своими комментами.В последние время только за ними и слежу.

22:52 12 мая

За Арсеналий с децтва!))

Спасибо обеим за потрясающий финал.) Петра - 4-й титул в сезоне!) Режим Бога включила.) Всех почитателей таланта гениальной чешки с победой!)) И себя любимого в первую очередь.) У Петры должок перед нами насчёт одного дела, ждёмс.)

22:46 12 мая

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