Квитова обыграла Бертенс в финале турнира в Мадриде

Победительницей турнира WTA в Мадриде (Испания) стала чешская теннисистка Петра Квитова. В финале она обыграла голландку Кики Бертенс (7:6 (8:6), 4:6, 6:3).
Для 28-летней спортсменки это четвертая победа на турнирах WTA в одиночном разряде в нынешнем году и 24-я за всю карьеру
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 045 855 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Финал
Петра Квитова (Чехия, 10) - Кики Бертенс (Голландия) - 7:6 (8:6), 4:6, 6:3
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Thomas_Boy_
Молодец.
23:25 12 мая
diskmen
И тебе спасибки что радуешь своими комментами.В последние время только за ними и слежу.
22:52 12 мая
За Арсеналий с децтва!))
Спасибо обеим за потрясающий финал.) Петра - 4-й титул в сезоне!) Режим Бога включила.) Всех почитателей таланта гениальной чешки с победой!)) И себя любимого в первую очередь.) У Петры должок перед нами насчёт одного дела, ждёмс.)
22:46 12 мая