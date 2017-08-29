Кербер проиграла Осаке в первом круге US Open

Немка Ангелик Кербер уступила японке Наоми Осаке в первом круге US Open. Шестая ракетка мира проиграла в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 40 минут. Осака смогла завершить встречу на подаче соперницы с первого матчбола.

Отметим, что Кербер являлась действующей чемпионкой US Open. Она стала второй теннисисткой, которая в статусе действующей чемпионки турнира проиграла в первом раунде. Первой была россиянка Светлана Кузнецова в 2005-м году.

В следующем круге Осака сыграет с победительницей поединка Дениса Аллертова – Ребекка Петерссон.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Осака (Япония) – Кербер (Германия, 6) – 6:3, 6:1