Кербер проиграла Осаке в первом круге US Open

Немка Ангелик Кербер уступила японке Наоми Осаке в первом круге US Open. Шестая ракетка мира проиграла в двух сетах со счетом 3:6, 1:6. Матч продолжался 1 час 40 минут. Осака смогла завершить встречу на подаче соперницы с первого матчбола.
Отметим, что Кербер являлась действующей чемпионкой US Open. Она стала второй теннисисткой, которая в статусе действующей чемпионки турнира проиграла в первом раунде. Первой была россиянка Светлана Кузнецова в 2005-м году.
В следующем круге Осака сыграет с победительницей поединка Дениса Аллертова – Ребекка Петерссон.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Осака (Япония) – Кербер (Германия, 6) – 6:3, 6:1