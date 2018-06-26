Энди Маррэй: "Участие в Уимблдоне? Не собираюсь принимать поспешные решения по итогам одного или двух матчей"

Британский теннисист Энди Маррэй заявил, что еще не решил, будет ли выступать на Уимблдоне, который пройдет со 2 по 15 июля.

- Я не хочу подвергать себя лишнему давлению, поэтому не собираюсь принимать поспешные решения по итогам одного или двух матчей. Я могу озвучить свое окончательное решение тогда, когда я захочу, и именно так я и поступлю, - приводит Metro Маррэя. - Я продолжаю возвращение после тяжелой травмы, и сейчас для меня приоритетом номер один является состояние моего здоровья. Последние два матча, которые я провел, выглядят неплохо, но проводить встречи из пяти сетов – это совсем другая история.

Напомним, Маррэй получил травму бедра в июле прошлого года. Его возвращение на корт состоялось в середине июне, когда он принял участие на турнире в Лондоне и в трех сетах уступил Нику Кирьосу. Вчера британец стартовал на турнире в Истборне и в первом круге обыграл Стэна Вавринку (6:1, 6:3).

Маррэй дважды выигрывал Уимблдон в своей карьере, в 2013 и 2016 годах.