Допинг-тест теннисиста Эванса дал положительный результат на кокаин

Британский теннисист Дэниэль Эванс на специальной пресс-конференции признался, что провалил допинг-тест в апреле этого года. Как сообщает Daily Mail, в его пробе были обнаружены следы кокаина.

- Для меня это очень трудный день, я хочу лично рассказать об этом, - приводит издание слова Эванса. - Я получил уведомление о допинг-тесте несколько дней назад. Я сделал ошибку. Это неприемлемо. Я могу только извиниться от всего сердца. Это печальный опыт. Надеюсь, вы понимаете, что я не буду отвечать на вопросы. Благодарю вас за поддержку на протяжении всей моей карьеры.

Напомним, что в 2016 году россиянка Мария Шарапова также лично призналась в проваленном допинг-тесте на мельдоний (препарат для укрепления сердечно-сосудистой системы). В итоге ее дисквалифицировали на 15 месяцев. Другой британский теннисист Энди Маррэй был одним из тех, кто посчитал такое наказание слишком мягким, о чем не раз выступал в прессе.