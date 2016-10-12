Андрей Рублев: "На "Кубке Кремля не ставлю перед собой конкретных задач"

Россиянин Андрей Рублев отметил, что не ставит перед собой конкретных задач на "Кубке Кремля". По словам 18-летнего россиянина, в противостоянии с каждым соперником необходимо полностью отдавать всего себя в каждом розыгрыше.

– На каждом турнире серии ATP собираются сильные игроки, есть свои лидеры, – цитирует официальный сайт турнира Рублева. – Не могу сказать, кто самый серьезный соперник, со всеми нужно биться за каждое очко и отдавать всего себя в каждом розыгрыше.

Честно говоря, не ставлю конкретных задач. Очень важно, что я буду играть дома. Так вышло, что я редко бываю здесь. Мне просто нравится находиться рядом с близкими и иметь возможность сыграть в родных стенах.

Не хотел бы делать прогнозы, кто может победить у мужчин или женщин, все покажет игра. От себя хочу лишь пожелать удачи всем нашим спортсменам, которые будут выступать на турнире "ВТБ Кубок Кремля" и пригласить всех прийти и поддержать нас.