14:35 | ТЕННИС

Анастасия Павлюченкова: "Думаю, "Спартак" победит "Зенит" 1:0"

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Третья ракетка России Анастасия Павлюченкова считает, что в центральном матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" обыграет "Зенит". 25-летняя теннисистка на прошлой неделе выиграла турнир в Монтеррее, а сейчас готовится к матчу Кубка федерации с Бельгией в Москве и намерена посетить воскресным вечером встречу между московским и петербуржским клубом на "Открытие Арене".

"Я очень люблю футбол и сегодня еду в Тушино, посмотреть матч "Спартак" – "Зенит". Хотя я больше люблю "Манчестер Юнайтед", – сказала Павлюченкова в эфире "Спорт ФМ". – Думаю, что "Спартак" победит "Зенит" со счетом 1:0".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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футбол>2018

Она еще и думает?????

15:02

Bibigon2000

у петербурЖЖЖЖЖЖского конечно выиграет,грамотей

14:59

SPFAN

А как же!

14:53

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