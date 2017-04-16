Анастасия Павлюченкова: "Думаю, "Спартак" победит "Зенит" 1:0"

Третья ракетка России Анастасия Павлюченкова считает, что в центральном матче 23-го тура чемпионата России "Спартак" обыграет "Зенит". 25-летняя теннисистка на прошлой неделе выиграла турнир в Монтеррее, а сейчас готовится к матчу Кубка федерации с Бельгией в Москве и намерена посетить воскресным вечером встречу между московским и петербуржским клубом на "Открытие Арене".

"Я очень люблю футбол и сегодня еду в Тушино, посмотреть матч "Спартак" – "Зенит". Хотя я больше люблю "Манчестер Юнайтед", – сказала Павлюченкова в эфире "Спорт ФМ". – Думаю, что "Спартак" победит "Зенит" со счетом 1:0".