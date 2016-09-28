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Александр Медведев: "Южному симпатизирую особо"

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Генеральный директор турнира St.Petersburg Open Александр Медведев в интервью "СЭ" подчеркнул, что следит за соревнованиями исключительно как болельщик. По словам Медведева, он особо симпатизирует Михаилу Южному.

– За соревнованиями вы смотрите глазами болельщика или больше переживаете, чтобы ваши звезды не вылетели с турнира досрочно?

– Слежу исключительно как болельщик. Взять, к примеру, матч Андрея Кузнецова против Томаша Бердыха. Для маркетинга турнира, наверное, было бы лучше, чтобы победа досталась именитому сопернику. Но зрителям-то хочется, чтобы дальше прошел россиянин. Имеются ли у меня личные пристрастия? После триумфальной победы в Кубке Дэвиса я особенно симпатизирую Михаилу Южному. Очень рад, что он регулярно приезжает в Петербург. (Владимир РАУШ)

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