18:58 25 сентября | ТЕННИС — ATP

Зверев выиграл турнир в Санкт-Петербурге, Вавринка проиграл в финале впервые с 2013 года

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Александр Зверев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. В финале немецкий теннисист в трех сетах одержал победу над первым "сеянным" турнира швейцарцем Стэном Вавринкой. Отметим, что победитель трех турниров "Большого шлема" уступил в финале впервые с 2013 года.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 923 550 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Зверев А. (Германия, 5) – Вавринка (Швейцария, 1) – 6:2, 3:6, 7:5

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/petersburg/2016/1/1/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Rome22

Саша подчеркивает все время, что он чувствует себя больше немцем..... сразу понятно, дед его был тыловой крысой и под Сталинградом кровь не проливал.....

20:21 25 сентября

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