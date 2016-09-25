Зверев выиграл турнир в Санкт-Петербурге, Вавринка проиграл в финале впервые с 2013 года

Александр Зверев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. В финале немецкий теннисист в трех сетах одержал победу над первым "сеянным" турнира швейцарцем Стэном Вавринкой. Отметим, что победитель трех турниров "Большого шлема" уступил в финале впервые с 2013 года.
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир ATP St. Petersburg Open
Призовой фонд 923 550 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Зверев А. (Германия, 5) – Вавринка (Швейцария, 1) – 6:2, 3:6, 7:5
Rome22
Саша подчеркивает все время, что он чувствует себя больше немцем..... сразу понятно, дед его был тыловой крысой и под Сталинградом кровь не проливал.....
20:21 25 сентября