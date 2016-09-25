Зверев выиграл турнир в Санкт-Петербурге, Вавринка проиграл в финале впервые с 2013 года

Александр Зверев стал победителем турнира в Санкт-Петербурге. В финале немецкий теннисист в трех сетах одержал победу над первым "сеянным" турнира швейцарцем Стэном Вавринкой. Отметим, что победитель трех турниров "Большого шлема" уступил в финале впервые с 2013 года.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 923 550 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Зверев А. (Германия, 5) – Вавринка (Швейцария, 1) – 6:2, 3:6, 7:5