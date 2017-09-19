Южный вышел во второй круг турнира в Санкт-Петербурге

Российский теннисист Михаил Южный в первом круге турнира АТР в Санкт-Петербурге обыграл австралийца Джо-Патрика Смита - 7:6 (8:6), 6:4. В следующем раунде он встретится с итальянцем Фабио Фоньини, который посеян под 3-м номером.

Кроме того, во второй круг турнира вышли британец Лайам Броади и литовец Рикардас Беранкис.

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир ATP St. Petersburg Open

Призовой фонд 960 490 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

ЮЖНЫЙ (Россия) - Смит Дж. (Австралия, Q) - 7:6 (8:6), 6:4

Броади Л. (Великобритания, Q) - Гулбис (Латвия, Q) - 6:3, 6:0

Беранкис (Литва) - Мазур (Германия, Q) - 3:6, 6:3, 6:2