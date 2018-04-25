Южный вышел во второй круг турнира в Будапеште

Россиянин Михаил Южный обыграл венгерского теннисиста Жомбора Пироша в первом круге турнира в Будапеште. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Во втором круге Южный сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.
В другом матче итальянец Марко Чеккинато победил теннисиста из Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура во втором круге турнира со счетом 6:3, 6:1. В следующем круге он встретится с победителем поединка Ян-Леннард Штруфф – Александр Бублик.
Будапешт (Венгрия)
Турнир ATP Gazprom Hungarian Open
Призовой фонд 501 345 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – Жомбор Пирош (Венгрия, WC) – 6:3, 6:3
Второй круг
Марко Чеккинато (Италия, LL) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 2) – 6:3, 6:1
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