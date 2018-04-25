Южный вышел во второй круг турнира в Будапеште

Россиянин Михаил Южный обыграл венгерского теннисиста Жомбора Пироша в первом круге турнира в Будапеште. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Во втором круге Южный сыграет с итальянцем Андреасом Сеппи.

В другом матче итальянец Марко Чеккинато победил теннисиста из Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура во втором круге турнира со счетом 6:3, 6:1. В следующем круге он встретится с победителем поединка Ян-Леннард Штруфф – Александр Бублик.

Будапешт (Венгрия)

Турнир ATP Gazprom Hungarian Open

Призовой фонд 501 345 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) – Жомбор Пирош (Венгрия, WC) – 6:3, 6:3

Второй круг

Марко Чеккинато (Италия, LL) – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 2) – 6:3, 6:1